"Новости дня": московские водохранилища принимают тонны талого снега

Московские водохранилища принимают тонны талого снега. Несмотря на то, что уровень воды в резервуарах еще поднимается, суточный показатель остается некритичным.

К половодью городские службы подготовились заранее. Они провели необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах. Предварительный анализ снежного покрова помог точно рассчитать интенсивность таяния. Водохранилища наполняют плавно, чтобы избежать подтопления территорий, сформировать запас воды и обеспечить бесперебойное снабжение города. Особое внимание уделяют качеству воды. Лабораторные пробы берут до 4 раз в сутки.

Подробнее – в программе "Новости дня".