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09 апреля, 16:30

Происшествия

Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни

Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни

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Оперный певец Евгений Кунгуров найден мертвым под окнами своего дома на Зоологической улице в Москве. В СМИ пишут, что он покончил с собой. Он якобы написал жене и предупредил ее о своем намерении.

Супруга позвонила в службу спасения. Когда полицейские приехали, они обнаружили тело Кунгурова. Соседи рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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