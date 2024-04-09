Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни

Оперный певец Евгений Кунгуров найден мертвым под окнами своего дома на Зоологической улице в Москве. В СМИ пишут, что он покончил с собой. Он якобы написал жене и предупредил ее о своем намерении.

Супруга позвонила в службу спасения. Когда полицейские приехали, они обнаружили тело Кунгурова. Соседи рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.