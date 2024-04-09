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09 апреля, 15:00

Происшествия

Дрифтеров из Крылатского нашли по видео из Сети

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По кадрам, опубликованным в интернете, правоохранители смогли установить имена нарушителей, устроивших дрифт в Крылатском. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, уже стартовали мероприятия по привлечению их к административной ответственности.

По сообщениям местных жителей, любители экстремального вождения собирались на одной из парковок на машинах и мотоциклах. Рев моторов не прекращался даже после 23:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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