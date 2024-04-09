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Новости

09 апреля, 09:45

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС из-за паводка ввели в Курганской области

Новости регионов: режим ЧС из-за паводка ввели в Курганской области

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В Курганской области готовятся к мощному паводку. В регионе уже ввели режим ЧС. Как заявили власти, будут подтоплены свыше 50 населенных пунктов. В данный момент начался перелив паводковых вод через дорогу на подъезде к селу Звериноголовскому. Движение по трассе уже перекрыто. Больше всего грозит опасность поселкам в пойме реки Тобол. Уровень воды в ней, по данным Росгидрометцентра, прогнозируется в районе 11 метров и выше. Жителей просят эвакуироваться.

Тем временем в затопленном Орске уровень воды пошел на спад, однако, ситуация остается сложной. Подтоплены почти семь тысяч жилых домов. Из них эвакуировали порядка 2,5 тысячи человек. Те, кто не уехал к родственникам, находятся в пунктах временного размещения. Ранее причиной затопления стал прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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