Новости мира: сель сошел на дорогу к курорту "Розе Хутор" в Сочи

Сель сошел на дорогу к курорту "Розе Хутор" в Сочи. Грязевая масса частично перекрыла движение транспорта. Проезжую часть расчищает спецтехника. Как сообщают в местной администрации, трафик в том месте небольшой, поэтому происшествие серьезных проблем автомобилистам не доставило.

Необычное природное явление заметили в заброшенной шахте на севере Красноярского края. Там заметили ледяные цветы – это кристаллы сублимационного льда. Они образуются при низких температурах, когда пар или влага в воздухе сразу превращается в лед, минуя жидкую фазу. Холод, высокая влажность и неподвижный воздух шахты создают идеальные условия для их роста.

