Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 21:15

Происшествия

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае

Новости мира: мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции

Пассажиры парома Трабзон – Сочи обратились с просьбой о помощи

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Тульской области

Новости регионов: в небе над Камчаткой запечатлели редкое астрономическое явление

Туристов из России обокрали в аэропорту Дубая

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае. Это произошло между рейсами во время стоянки судна у причала "Новоспасский".

Помощник капитана заметил задымление в районе носовой части, благодаря чему никто не пострадал. Как оказалось, пожар возник в отсеке с аккумуляторами. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожартранспортгородвидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика