Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае. Это произошло между рейсами во время стоянки судна у причала "Новоспасский".

Помощник капитана заметил задымление в районе носовой части, благодаря чему никто не пострадал. Как оказалось, пожар возник в отсеке с аккумуляторами. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.