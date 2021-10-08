В Росгвардии прокомментировали задержание напавших на пассажира столичного метро

Задержать нападавших еще до того, как они вышли из метро, удалось благодаря отлаженной системе безопасности в вагонах и на станциях, рассказали в Росгвардии.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.