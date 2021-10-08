Романа Ковалева, избитого в метро Москвы, наградят медалью "Доблесть и отвага"

Роман Ковалев, который не побоялся встать на защиту девушки один против троих, получит медаль "Доблесть и отвага". Наградят и женщину, которая связалась с машинистом и указала полицейским на преступников, когда поезд прибыл на станцию.

Избившим молодого человека в метро грозит до 18 лет тюрьмы. В прессе и в соцсетях Романа называют не иначе как герой.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.