08 августа, 19:15

Новости регионов: прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Концерт американского рэпера Akon могут отменить в Москве

Полиция задержала в Москве группу мошенников за навязывание медуслуг

Новости регионов: людей эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Водитель Peugeot врезался в стоявший на парковке автомобиль в Балашихе

Работники "Почты России" пытались оказать сопротивление при ограблении на юге Москвы

Новости регионов: микроавтобус с пассажирами упал в Байкал

Не менее 10 человек погибли из-за отравления алкоголем в Сочи

Новости регионов: река Хоста вышла из берегов из-за сильных ливней в Сочи

Прокуратура Камчатки начала проверку после гибели пилота вертолета, перевозившего туристов. Инцидент произошел 3 августа. На борту воздушного судна находились три пассажира, летевших из Петропавловска-Камчатского в Долину Гейзеров и на вулкан Крашенинникова. После этого лайнер должен был вернуться обратно в город. Однако во время посадки на вулкане пилот почувствовал себя плохо. На помощь пришел летчик другого вертолета. Он перевез коллегу в Петропавловск-Камчатский и передал медикам. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

В Красноярском крае спасатели эвакуировали туристку, пострадавшую в природном парке Ергаки. Во время спуска с перевала на девушку упал камень, из-за чего она получила серьезные травмы. Друзья оказали туристке первую помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на вертолете и доставили пострадавшую в больницу. Уточняется, что группа туристов не зарегистрировалась в МЧС перед выходом в горы.

Беспилотную опасность отменили в Сочи и Сириусе. Об этом сообщили власти. Ранее оперштаб Кубани предупреждал об угрозе атаки БПЛА. Отдыхающих эвакуировали с пляжей. Туристов укрывали на минус первых этажах отелей. Очевидцы сообщали о сирене и звуках работы ПВО.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

