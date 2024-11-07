Новости регионов: шесть домов сгорели в дагестанском селе Хутрах

В Дагестане несколько семей остались без крова после сильного пожара. В высокогорном селе Хутрах огонь уничтожил шесть частных домов. На улице оказались 19 человек, в том числе 9 детей. Власти пообещали выплатить компенсацию погорельцам за утраченное имущество, а благотворительные организации призвали жителей района оказать посильную помощь.

Между тем столица Башкирии оказалась в сугробах. В Уфе за один день выпала треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составляет порядка 30 сантиметров. Дорожные службы перевели на усиленный режим работы, но очистить все улицы спецтехника не успевает. Местами пассажиры общественного транспорта вынуждены выталкивать автобусы из снежных заносов.

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