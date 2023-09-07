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07 сентября, 15:30

Происшествия

Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыто после ДТП

Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыто после ДТП

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области

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Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга полностью перекрыто после ДТП, где погибли дети-велосипедисты. Участок огорожен из-за проведения следственных действий. На месте аварии работают бригады скорой помощи и вертолеты санавиации.

По данным МВД, фура сначала врезалась в машину сопровождения спортсменок, которая и отскочила в велосипедисток. В результате аварии две девочки от полученных травм погибли на месте. Девять девочек и их тренер доставлены в больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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