Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыто после ДТП

Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга полностью перекрыто после ДТП, где погибли дети-велосипедисты. Участок огорожен из-за проведения следственных действий. На месте аварии работают бригады скорой помощи и вертолеты санавиации.

По данным МВД, фура сначала врезалась в машину сопровождения спортсменок, которая и отскочила в велосипедисток. В результате аварии две девочки от полученных травм погибли на месте. Девять девочек и их тренер доставлены в больницы.

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