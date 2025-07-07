Французские СМИ обсуждают смерть пластического хирурга Франсуа Фэвре, который якобы мог раскрыть тайну жены президента страны Эммануэля Макрона Брижит. Таблоиды рассказывают о самоубийстве врача накануне его разоблачительного интервью об операции по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги французского лидера.

Февр заявлял, что его коллега Патрик Буй якобы оперировал первую леди Франции еще до ее высокого статуса. Однако, по некоторым данным журналистов, этот ключевой свидетель – не более чем выдумка.

В частности, корреспонденты предположили, что интервью и статья о смерти врача сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.