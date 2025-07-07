07 июля, 07:30Происшествия
Во Франции умер хирург, якобы знавший тайну жены Макрона
Французские СМИ обсуждают смерть пластического хирурга Франсуа Фэвре, который якобы мог раскрыть тайну жены президента страны Эммануэля Макрона Брижит. Таблоиды рассказывают о самоубийстве врача накануне его разоблачительного интервью об операции по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги французского лидера.
Февр заявлял, что его коллега Патрик Буй якобы оперировал первую леди Франции еще до ее высокого статуса. Однако, по некоторым данным журналистов, этот ключевой свидетель – не более чем выдумка.
В частности, корреспонденты предположили, что интервью и статья о смерти врача сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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