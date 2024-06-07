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07 июня, 08:30

Происшествия

Новости регионов: автобус с вахтовиками попал в ДТП в Забайкальском крае

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В Забайкальском крае, у поселка Давенда, в ДТП попал автобус с вахтовиками. Автобус на скорости потерял управление и вылетел в кювет. Травмы получили 25 человек, еще трое погибли. Пострадавших эвакуировали в районную больницу.

Тем временем в Свердловской области в Слободо-Туринском районе спасатели ищут детей, которые пропали в лесу, где водятся медведи. Двое детей пошли с дедом на рыбалку к реке Липке 4 июня, по пути назад семья заблудилась. В поисках участвуют более сотни человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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