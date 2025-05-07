Новости мира: три военных самолета столкнулись в воздухе в Италии

В Италии три военных самолета столкнулись в воздухе. Это произошло во время подготовки к авиашоу. Несмотря на повреждения, всем самолетам удалось благополучно совершить посадку. Пострадал один летчик, погибших нет. На данный момент проводится расследование причин столкновения. Дальнейшая судьба запланированных выступлений пилотажной группы пока не известна.

Процесс создания нового правительства Германии завершен. Министры принесли присягу в бундестаге. Ранее парламент ФРГ избрал канцлером лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. В первом туре он потерпел поражение, получив всего 310 голосов, а нужно было минимум 316. Однако во втором туре Мерц получил уже 325 голосов.

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