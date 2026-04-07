В Пермском крае дадут оценку работе органов ПДН после нападения школьника на учительницу

В Пермском крае будет дана оценка работе органов по делам несовершеннолетних по делу о нападении школьника на учителя. Об этом заявили в Следственном комитете России. Расследование убийства учителя в городе Добрянке находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Утром 7 апреля 17-летний ученик у входа в школу напал с ножом на свою классную руководительницу. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице. Предварительным мотивом нападения стал недопуск школьника к экзаменам. Ученику назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.