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Происшествия

Три взрыва бытового газа произошли в регионах РФ 5 декабря

Три взрыва бытового газа произошли в регионах РФ 5 декабря

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Три взрыва бытового газа случились в разных российских регионах 5 декабря. Днем ранее к гибели людей и масштабным разрушениям привело неправильное использование газового баллона в Нижневартовске. Число жертв по последним данным выросло до семи человек.

Спасатели заявили, что взрывы газа – это явление обычно сезонное. Но можно ли как-то избежать таких ЧП и сохранить человеческие жизни?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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