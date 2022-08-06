Офисное здание загорелось в Домодедовском районе. Об этом сообщили в МЧС. По данным спасателей, огонь охватил 300 квадратных метров. Сейчас его потушили.

Как уточнили в ведомстве, офис расположен в микрорайоне Востряково, на улице Заборье. При этом инциденте никто не пострадал. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.