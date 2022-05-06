Один человек погиб в ДТП с участием блогера Некоглая в Москве

Смертельная авария произошла в центре Москвы. На перекрестке в районе Белорусского вокзала Porsche столкнулся с двумя машинами. За рулем элитного авто находился блогер Николай Лебедев. По словам блогера, в произошедшем нет его вины.

Момент аварии сняли уличные камеры наблюдения. По предварительным данным, на перекрестке Kia проехала на красный сигнал и врезалась в Porsche. После чего произошло столкновение с грузовиком. В результате погиб один человек и трое пострадали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.