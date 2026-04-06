Массовое ДТП произошло на МКАД в районе Щелковского шоссе

На внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе пересечения с Щелковским шоссе произошло столкновение нескольких машин. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Движение транспорта в районе ДТП уже восстановили, однако сохраняется затор протяженностью около двух километров. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

