06 апреля, 08:45Происшествия
Новости регионов: три дома сгорели в Нижегородской области
Крупный пожар уничтожил три частных дома в Нижегородской области. Это произошло в ночь на 6 апреля в поселке Воскресенское. Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил жилые строения.
В Тверской области выставили на продажу крепость за 94 миллиона рублей. На территории есть четыре дома общей площадью почти 500 "квадратов", четыре башни и собственный храм. Также есть два гаража, столовая, банный комплекс и спортзал. В объявлении продавец указал, что торг уместен.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.