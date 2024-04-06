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06 апреля, 08:45

Происшествия

Новости регионов: три дома сгорели в Нижегородской области

Новости регионов: три дома сгорели в Нижегородской области

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Крупный пожар уничтожил три частных дома в Нижегородской области. Это произошло в ночь на 6 апреля в поселке Воскресенское. Судя по кадрам с места происшествия, огонь полностью охватил жилые строения.

В Тверской области выставили на продажу крепость за 94 миллиона рублей. На территории есть четыре дома общей площадью почти 500 "квадратов", четыре башни и собственный храм. Также есть два гаража, столовая, банный комплекс и спортзал. В объявлении продавец указал, что торг уместен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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