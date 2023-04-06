Десятки ракет выпустили с территории Ливана по северу Израиля

Десятки ракет выпущены с территории Ливана по северу Израиля. Местные СМИ сообщили, что большую часть ракет сбил комплекс "Железный купол", но несколько попали в здания в Тель-Авиве, Хайфе и Нетании. Информации о жертвах пока нет.

Этот ракетный обстрел Израиля называют самым масштабным за последние 17 лет. На кадрах видны последствия ударов ракет. Предположительно, один из снарядов попал в жилой дом. Также сообщается о разрушениях в местном торговом центре, есть пострадавшие.

Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.