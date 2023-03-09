09 марта, 21:45Происшествия
"Московский патруль": дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро, которого толкнули под прибывающий поезд на станции "Киевская".
Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Был организован комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех фактов инцидента.
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Программа: Московский патруль