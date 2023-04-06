Московским первоклассникам упростили зачисление в школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 апреля запись в первый класс в Москве на официальном сайте мэра и правительства столицы стала удобнее. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раньше часть документов проверялась по межведомственному документообороту, а другую часть необходимо было в бумажном виде нести в школу. Теперь родители или законные представители будущего первоклассника могут самостоятельно прикрепить скан-копии необходимых документов к электронному заявлению.

"Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учетную запись портала mos.ru", – рассказала Ракова.

Она отметила, что в настоящее время родители или законные представители ребенка освобождены от бумажных заявлений. Путем прикрепления скан-копий необходимых документов к электронному заявлению упрощается схема и процедура зачисления в другие классы московских школ. Благодаря переходу на полную электронную систему этап поступления в школу исключает личные визиты родителей в образовательное учреждение.

"Проверка документов будет произведена путем межведомственного взаимодействия в электронном виде", – сказала заммэра.

Для записи ребенка в первый класс необходимо заполнить электронное заявление. Для этого необходимы отсканированные копии:

документа, удостоверяющего личность заявителя;

свидетельства о рождении ребенка;

документа, подтверждающего регистрацию ребенка в городе Москве (только при неподтверждении в ходе межведомственной проверки);

документа, подтверждающего льготу (сотрудник полиции, военнослужащий и другое)

документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (для опекунов и попечителей).

По желанию родители могут в электронной форме на mos.ru дать согласие на фото- и видеосъемку ребенка для дальнейшего использования материалов на сайте и в социальных сетях учебного учреждения. Кроме того, можно дать согласие на психолого-педагогическое сопровождение ученика. Это делается при выборе соответствующего пункта в форме записи в 1-й класс.

В департаменте информационных технологий уточнили, что запись осуществляется в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Образование". Пользователю необходимо перейти в раздел "Школа" и выбрать "Запись в первый класс". После заполнения нужно нажать "Отправить". После обработки заявления станет доступна кнопка для заполнения заявления на зачисление и прикрепления скан-копий указанных документов.

При подаче заявления указывается до трех школ. Одна должна находиться в зоне территориального прикрепления, две другие – по выбору. Зачисление происходит по следующему порядку: сначала зачисляются дети, зарегистрированные в прикрепленных к школе районах, а затем, при наличии свободных мест, из других районов.

Преимущество при зачислении имеют дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также дети, у которых в выбранной школе уже учатся братья, сестры или опекаемые в их семье.

Когда обработка и проверка документов завершится, в личный кабинет поступит уведомление о зачислении ребенка в школу. Пройти регистрацию электронных заявлений о приеме в первые классы можно с 1 апреля по 5 сентября.

По этой же схеме теперь родителям доступны перевод ребенка в другую школу или класс.

Отмечается, что в этом учебном году в столичные школы зачислили рекордное число первоклассников – более 119 тысяч. При этом родители 95% первоклассников выбрали для своего ребенка школу в районе проживания, что является знаком доверия к качеству городской системы образования.

Ранее Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором разработали проекты приказов, согласно которым в правила проведения ОГЭ и ЕГЭ для 9-х и 11-х классов соответственно будет внесен ряд изменений, в том числе возможность менять уровень экзамена по математике.

Помимо этого, проектами ведомств предусмотрено закрепление правила, согласно которому выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные сроки основного периода.



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