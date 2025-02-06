Найденную на подмосковной трассе 11-месячную девочку отправили домой к родителям

11-месячная девочка, найденная утром 5 февраля на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье, уже находится дома. Врачи осмотрели ее и передали матери. По ее словам, дочку унесла из дома бабушка, которая находилась под наблюдением психиатров из-за диагностированной деменции.

В настоящее время пожилую женщину отправили на лечение в психиатрическую клинику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.