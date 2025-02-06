Водитель, спасший девочку на трассе в Подмосковье, рассказал о произошедшем

Бахтиер, водитель, который спас 11-месячную девочку на шоссе в Подмосковье, сам оказался молодым отцом. Его ребенок всего на месяц младше. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По словам Бахтиера, он сначала подумал, что на дорогу вышла собака или кошка и остановился. Поняв, что это был ребенок, он сразу подбежал, забрал малышку в салон автомобиля и вызвал полицию.

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