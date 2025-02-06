Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 15:45

Происшествия

Водитель, спасший девочку на трассе в Подмосковье, рассказал о произошедшем

Водитель, спасший девочку на трассе в Подмосковье, рассказал о произошедшем

В полиции рассказали, зачем вандал повредил припаркованные машины в Митине

Мама найденной в Подмосковье девочки рассказала, что бабушка отнесла малыша в овраг

Новости регионов: в Краснодарском крае собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка

Полиция задержала вандала, повредившего более 10 автомобилей в Митине

СК возбудил дело после обнаружения младенца на дороге в Подмосковье

Суд Самары на 2 месяца арестовал внучку убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены

Вандала, разбившего стекла 11 машин в Митине, засняли камеры видеонаблюдения

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения ребенка на Старо-Рязанском шоссе

Неизвестный разбил стекла 11 автомобилей в Митине

Бахтиер, водитель, который спас 11-месячную девочку на шоссе в Подмосковье, сам оказался молодым отцом. Его ребенок всего на месяц младше. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По словам Бахтиера, он сначала подумал, что на дорогу вышла собака или кошка и остановился. Поняв, что это был ребенок, он сразу подбежал, забрал малышку в салон автомобиля и вызвал полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиядетивидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика