Новости регионов: движение по трассе Ижевск – Сарапул в Удмуртии временно перекрыли

В Удмуртии временно перекрыли движение по трассе Ижевск – Сарапул после аварии с нефтевозом. Из-за неисправности расцепились тягач и полуприцеп, цистерна была повреждена, и разлившаяся нефть загорелась. Пожар уже потушили, пострадавших нет.

Самолет авиакомпании S7 после пяти неудачных попыток сесть в Новосибирске из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в Барнауле. Всех пассажиров позже доставили до места назначения, но расписание других рейсов пришлось корректировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.