17 декабря, 23:00

Экономика

Поступления от лотерей в бюджет России составили порядка 5,5 млрд руб с начала года

Поступления в федеральный бюджет России от лотерей с начала года составили порядка 5,5 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году в лотереях участвовали около 40 миллионов россиян. Объем отчислений в бюджет стабильно растет и с 2022 года практически удвоился. По прогнозам, рост продолжится еще минимум три года благодаря новой практике расчета налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоИван ПашковЕкатерина Ефимцева

