29 октября, 13:15

Общество

Москвич сорвал джекпот в несколько десятков миллионов рублей благодаря дню рождения

Москвич сорвал джекпот в несколько десятков миллионов рублей благодаря дню рождения. Он купил три лотерейных билета в мобильном приложении. При выборе комбинации чисел житель столицы отметил даты своего рождения и родственников. В результате все билеты оказались выигрышными.

Первый принес ему 100 тысяч рублей, второй – 17 тысяч, а третий – суперприз в 36,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

