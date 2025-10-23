Форма поиска по сайту

23 октября, 11:00

Общество

Московские врачи спасли младенца в утробе с редким дефектом

Московские врачи спасли младенца в утробе с редким дефектом

Цифровые сервисы "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" ввели в Москве

В Москве появится ИИ-мониторинг за пациентами с рисками инфаркта и инсульта

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

Заммэра Ракова рассказала о новых цифровых сервисах ЕМИАС для заботы о женском здоровье

Собянин: выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

"Мослекторий": Евгений Зуев – о наркозе

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли руку мужчине с редкой генетической аномалией

Свыше 7 тыс детских врачей собрались на съезде в Москве 20 октября

"Откройте, Давид": Александр Приказчиков

Специалисты Филатовской детской больницы спасли младенца в утробе с редким врожденным дефектом брюшной стенки, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Такая патология встречается только у 1 из 10 тысяч новорожденных.

Специалисты использовали уникальную методику – с помощью вакуумной системы восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий способ позволил избежать негативных последствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

