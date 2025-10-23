Московские врачи спасли младенца в утробе с редким дефектом

Специалисты Филатовской детской больницы спасли младенца в утробе с редким врожденным дефектом брюшной стенки, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Такая патология встречается только у 1 из 10 тысяч новорожденных.

Специалисты использовали уникальную методику – с помощью вакуумной системы восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий способ позволил избежать негативных последствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.