Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки". Десятки собак держали в грязных клетках, избивали и почти не кормили.

В Следственном комитете заявили, что расследование будут вестись по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемая обещала ухаживать за питомцами клиентов и тренировать их как кинолог за 3,5 тысячи рублей в сутки.

