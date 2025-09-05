Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 17:15

Происшествия

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором девушка сбила мать актрисы Шпицы

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

Ветеринарные инспекторы выехали в пункт частной передержки под Чеховом

Новости мира: сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции

В районе Делового центра произошел крупный пожар

В столичном метро задержали мужчину с ножом, напавшего на пассажира

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках

На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки". Десятки собак держали в грязных клетках, избивали и почти не кормили.

В Следственном комитете заявили, что расследование будут вестись по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемая обещала ухаживать за питомцами клиентов и тренировать их как кинолог за 3,5 тысячи рублей в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныевидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика