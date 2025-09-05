05 сентября, 17:15Происшествия
Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"
Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки". Десятки собак держали в грязных клетках, избивали и почти не кормили.
В Следственном комитете заявили, что расследование будут вестись по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемая обещала ухаживать за питомцами клиентов и тренировать их как кинолог за 3,5 тысячи рублей в сутки.
