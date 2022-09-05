Полиция в аэропорту Домодедово задержала мужчину, заявившего о бомбе в своем рюкзаке

В аэропорту Домодедово нетрезвый пассажир заявил, что у него в рюкзаке бомба. Мужчину тут же задержала полиция.

Ничего опасного в рюкзаке не нашли, но за такие заявления мужчине грозит уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.