Новости регионов: в Приморье спасли водителя, застрявшего на затопленной дороге

В Приморском крае пожарные спасли водителя, застрявшего на затопленной дороге. Мужчина на грузовике ГАЗ-66 пытался преодолеть участок, но машина заглохла в воде. Самостоятельно выбраться он не мог – течение было слишком сильным. Спасатели случайно заметили его, когда везли продукты в отрезанное паводком село, и вывезли пострадавшего в безопасное место.

В Махачкале двое неизвестных устроили стрельбу по наряду ДПС. Погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Пострадали и трое прохожих, среди них – 17-летняя девушка и 40-летняя женщина. Всех доставили в больницу, состояние гражданских оценивается как стабильное. В республике объявляли план "Перехват". По данным МВД, оба нападавших были ликвидированы.

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