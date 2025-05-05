05 мая, 11:15Происшествия
После взрыва в доме на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия в жилом доме на юго-западе Москвы. В результате громкого хлопка и последующего пожара в здании обрушились перекрытия между двумя этажами.
По словам хозяйки квартиры, жилье сдавалось постоянно, претензий к арендаторам не было. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура контролирует ход расследования.
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