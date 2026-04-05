Новости регионов: в Дагестане прорвало дамбу из-за сильных дождей

Дамбу прорвало в Дербентском районе Дагестана из-за обильных дождей. Несколько человек унесло течением, их спасли, они находятся в безопасности.

По данным СМИ, погибла женщина. Подтоплены около тридцати домов, жителей эвакуируют из опасных районов. В Дербенте понедельник, 6 апреля объявлен выходным днем в школах и детских садах.

Кроме того, в том же районе обрушился мост на федеральной трассе "Кавказ". Причиной стал прорыв дамбы. Движение транспорта по мосту закрыто в обе стороны. Вода унесла несколько автомобилей.

В Калининграде 4 человека пострадали при пожаре в торговом центре, двое из них – пожарные. Угрозы жизни пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров, огонь локализован. По предварительным данным, пожар начался с автомобиля у центрального входа, дознаватели изъяли записи камер наблюдения.

Тем временем, сразу 4 девочек родила женщина в Санкт-Петербурге. Новорожденные – однояйцевые близнецы, что является уникальным случаем. По статистике вероятность составляет 1 на 15,5 миллионов родов. Малышки появились на свет на 32 неделе.

