Новости регионов: в Дагестане эвакуировали около 800 домохозяйств из-за подтопления

Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения. В одном из сел из-за оползня погибла женщина.

Подтопленные станции оставили без воды и электричества многие районы. В Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, однако жертв и пострадавших нет.

Пожар локализовали в торговом центре в Калининграде. По предварительным данным, его площадь составила 1500 квадратных метров, пострадали 3 человека. Очевидцы сообщили, что возгорание началось с автомобиля у центрального входа. Из здания эвакуировали людей.

Тем временем, сразу 4 девочек родила женщина в Санкт-Петербурге. Новорожденные являются однояйцевыми близнецами, и такой случай считается уникальным. По статистике вероятность составляет 1 на 15,5 миллионов родов. Малышки появились на свет на 32 неделе, их вес составил от 1360 до 1640 граммов.

В Анапе Роспотребнадзор признал 8 галечных пляжей безопасными. С песчаными пляжами ситуация остается сложнее, их продолжают отсыпать. Открытие запланировано на 1 июня к началу курортного сезона. По данным властей, убрано более 90% мазута, вода соответствует санитарным требованиям.

