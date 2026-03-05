Сотрудники московского метро спасли жизнь школьнику, решившему прокатиться между вагонами

Сотрудники столичного метрополитена спасли жизнь школьнику, который решил прокатиться между вагонами. Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии и попал на камеры видеонаблюдения.

Подросток прицепился к вагону, но машинист вовремя заметил его и остановил состав. Нарушителем оказался 12-летний школьник. С ним провели беседу, а на мать мальчика составили протокол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.