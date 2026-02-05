Форма поиска по сайту

05 февраля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: вооруженный ножом мужчина ворвался в детсад в Оренбургской области

Пожар произошел в бизнес-центре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся в результате аварии на Ратехинском шоссе в Звенигороде

Суд отправил школьника из Уфы под домашний арест за нападение на учителя

Пострадавшего после аварии в Красноярском крае подростка доставили в московскую клинику

Спасатели вытащили спелеолога, заблудившегося в Девятовских каменоломнях

Два легковых авто и два автобуса столкнулись в Красноярске

Следователи предъявили обвинения фигуранту уголовного дела об убийстве таксиста в Москве

"Газель" загорелась на Дмитровском шоссе

Новости мира: на юг Испании обрушился шторм "Леонардо"

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад во время тихого часа в Оренбургской области. Нападавшего остановила воспитатель, которая смогла задержать его до приезда спецслужб. Женщина получила порезы, ее осмотрели медики. С подозреваемым работают следователи. В МВД сообщили, что в момент нападения он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Девушка, доставленная в Москву после ДТП в Красноярском крае, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Российской детской клинической больнице. У нее диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Авария с участием "Газели" и грузовика произошла 2 февраля: погибли 5 человек, в том числе несовершеннолетние, еще 7 пострадали.

Таможенники нашли в порту Санкт-Петербурга метеорит весом более 2,5 тонны и стоимостью 323 миллиона рублей. Небесное тело перевозили в морском контейнере, пытаясь выдать его за скульптуру для ландшафтного дизайна. Это один из самых больших железных метеоритов, найденных на Земле. Он может быть обломком древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 миллиарда лет назад. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

происшествияДТПрегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

