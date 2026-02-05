Новости регионов: вооруженный ножом мужчина ворвался в детсад в Оренбургской области

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад во время тихого часа в Оренбургской области. Нападавшего остановила воспитатель, которая смогла задержать его до приезда спецслужб. Женщина получила порезы, ее осмотрели медики. С подозреваемым работают следователи. В МВД сообщили, что в момент нападения он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Девушка, доставленная в Москву после ДТП в Красноярском крае, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Российской детской клинической больнице. У нее диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Авария с участием "Газели" и грузовика произошла 2 февраля: погибли 5 человек, в том числе несовершеннолетние, еще 7 пострадали.

Таможенники нашли в порту Санкт-Петербурга метеорит весом более 2,5 тонны и стоимостью 323 миллиона рублей. Небесное тело перевозили в морском контейнере, пытаясь выдать его за скульптуру для ландшафтного дизайна. Это один из самых больших железных метеоритов, найденных на Земле. Он может быть обломком древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося около 4,5 миллиарда лет назад. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.