Следователи предъявили обвинения фигуранту уголовного дела об убийстве таксиста в Москве. Также его обвиняют в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте огнестрельного оружия. На допросе мужчина признал вину и объяснил, что убил водителя такси из-за нежелания оплачивать поездку.

Таксиста, который не подавал признаков жизни, нашли на Большой Филевской улице. Следователи выяснили, что он привез мужчин из Самарской области в Москву. Позднее они приняли участие в перестрелке на Рублевском шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.