04 сентября, 11:30

Происшествия

Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Новости регионов: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Девушка на электросамокате сбила мать актрисы Екатерины Шпицы в Москве

Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

Москвичи заметили самокатчика на Каширском шоссе

Два человека застряли в плавучем доме на реке в Уфе

"Московский патруль": квартира с 19 кошками загорелась в селе под Ногинском

Яхта стоимостью около 1 миллиона долларов затонула на северном побережье Турции. Судно съехало со стапелей на пляже в воду и сразу пошло ко дну. В результате никто не пострадал. Владелец, капитан и два члена экипажа, находившиеся на борту, сумели доплыть до берега. Предварительными причинами ЧП называют ошибки в расчете высоты яхты, которые привели к проблемам с ее устойчивостью.

В Иерусалиме полиция разогнала десятки протестующих, применив водометы. Активисты заблокировали легкорельсовый транспорт. Акция продолжила серию общенациональных митингов против призыва 60 тысяч резервистов Израиля. Демонстранты обвиняют премьер-министра Беньямина Нетаньяху в затягивании боевых действий в политических целях. Они считают, что можно заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС и добиться освобождения заложников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

