Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Яхта стоимостью около 1 миллиона долларов затонула на северном побережье Турции. Судно съехало со стапелей на пляже в воду и сразу пошло ко дну. В результате никто не пострадал. Владелец, капитан и два члена экипажа, находившиеся на борту, сумели доплыть до берега. Предварительными причинами ЧП называют ошибки в расчете высоты яхты, которые привели к проблемам с ее устойчивостью.

В Иерусалиме полиция разогнала десятки протестующих, применив водометы. Активисты заблокировали легкорельсовый транспорт. Акция продолжила серию общенациональных митингов против призыва 60 тысяч резервистов Израиля. Демонстранты обвиняют премьер-министра Беньямина Нетаньяху в затягивании боевых действий в политических целях. Они считают, что можно заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС и добиться освобождения заложников.

