Спасатели попытаются попасть на Ключевскую Сопку 5 сентября

Спасатели совершат попытку 5 сентября высадиться на Ключевской Сопке, где погибли и пострадали туристы.

Уточняется, что 4 сентября было две попытки посадить вертолет МЧС, но помешал сильный ветер.

Еще в субботу, 3 сентября, 12 туристов, в том числе из Москвы, отправились в поход на вулкан. Шестеро из них сорвались в пропасть и погибли. Остальные на данный момент ждут помощи на высоте в 4 тысячи метров.

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