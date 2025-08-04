Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

Один человек погиб при столкновении грузового поезда и туристического автобуса в Ленинградской области. Еще 11 получили ранения, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Авария произошла утром 4 августа на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. При исправно работающей сигнализации водитель автобуса выехал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава нет. Авария также не повлияла на график пассажирских поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.