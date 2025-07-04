Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

Мужчина натравливает собак на своих соседей в поселении Внуковское. Как минимум четыре человека обратились в больницу с травмами.

По словам местных жителей, мужчина был судим, а также проходил лечение от зависимостей. В настоящее время у него на участке живут несколько собак потенциально опасных пород.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование контролирует московская прокуратура. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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