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Новости

04 июля, 14:15

Происшествия

Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

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Мужчина натравливает собак на своих соседей в поселении Внуковское. Как минимум четыре человека обратились в больницу с травмами.

По словам местных жителей, мужчина был судим, а также проходил лечение от зависимостей. В настоящее время у него на участке живут несколько собак потенциально опасных пород.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование контролирует московская прокуратура. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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