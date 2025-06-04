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Новости

04 июня, 22:30

Происшествия

Погибшего при обрушении моста под Брянском машиниста похоронили в Унече

Погибшего при обрушении моста под Брянском машиниста похоронили в Унече

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Погибшего при обрушении моста под Брянском машиниста Павла Мишина похоронили в Унече. На церемонию прощания приехали сотни людей, в том числе родственники тех, кому он спас жизнь.

Пауэрбанк загорелся на борту самолета рейсом Санкт-Петербург – Якутск. ЧП произошло примерно через час после вылета воздушного судна. В салоне раздался взрыв, а после распространился запах гари. Владелица устройства начала тушить устройство ногами, в результате чего получила ожоги, а другие пассажиры принялись заливать зарядную станцию водой.

На Ямале начался паводок, из-за чего затопленным оказался город Тарко-Сале. В округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей вывозят в пункты временного размещения из зоны подтопления, эвакуировали более 80 человек. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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