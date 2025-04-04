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04 апреля, 15:15

Происшествия

Правоохранители напомнили об ответственности за умышленные поджоги

Правоохранители напомнили об ответственности за умышленные поджоги

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После пожара на 13-й Парковой улице в Измайлове, в результате которого сгорели три автомобиля, правоохранители напомнили об ответственности за подобные преступления. В частности, за умышленное уничтожение имущества может грозить до пяти лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

Ведомство контролирует ход проверки и установление личности поджигателя. По предварительным данным, мужчина поджег одну из машин и скрылся. В настоящий момент его ищут. Пламя распространилось на соседние автомобили, восстановлению они не подлежат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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