Правоохранители напомнили об ответственности за умышленные поджоги

После пожара на 13-й Парковой улице в Измайлове, в результате которого сгорели три автомобиля, правоохранители напомнили об ответственности за подобные преступления. В частности, за умышленное уничтожение имущества может грозить до пяти лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

Ведомство контролирует ход проверки и установление личности поджигателя. По предварительным данным, мужчина поджег одну из машин и скрылся. В настоящий момент его ищут. Пламя распространилось на соседние автомобили, восстановлению они не подлежат.

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