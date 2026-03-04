В смертельном ДТП в Пушкине может быть виноват водитель маршрутки

В смертельном ДТП в Пушкинском городском округе может быть виноват водитель маршрутки. Он поворачивал с второстепенной дороги и не пропустил грузовик, заявили очевидцы.

В результате погибли 2 человека, 6 пострадавших находятся в больницах. По факту аварии завели уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте работают оперативные службы.

