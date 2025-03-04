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04 марта, 07:30

Происшествия

В Петербурге ликвидировано подпольное агентство по найму нянь и сиделок

В Петербурге ликвидировано подпольное агентство по найму нянь и сиделок

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В Ленинградской области полиция раскрыла подпольное агентство, занимавшееся нелегальным трудоустройством нянь и сиделок. Организатором преступной схемы оказалась 45-летняя женщина, имеющая тройное гражданство. На протяжении 10 лет она легализовала около 300 мигранток из Юго-Восточной Азии, используя фиктивные трудовые договоры.

Клиентам агентства услуги нянь обходились в 120–140 тысяч рублей в месяц, при этом самим сиделкам платили лишь по 80 тысяч. Разницу организатор забирала себе. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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