В Петербурге ликвидировано подпольное агентство по найму нянь и сиделок

В Ленинградской области полиция раскрыла подпольное агентство, занимавшееся нелегальным трудоустройством нянь и сиделок. Организатором преступной схемы оказалась 45-летняя женщина, имеющая тройное гражданство. На протяжении 10 лет она легализовала около 300 мигранток из Юго-Восточной Азии, используя фиктивные трудовые договоры.

Клиентам агентства услуги нянь обходились в 120–140 тысяч рублей в месяц, при этом самим сиделкам платили лишь по 80 тысяч. Разницу организатор забирала себе. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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