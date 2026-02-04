Дело об убийстве мужчины на Рублевском шоссе расследуют в Москве и Пензе. Накануне, 3 февраля, полиция прибыла на шоссе, разыскивая подозреваемых. Один из них начал стрелять и получил смертельное ранение.

В среду, 4 февраля, на парковке в районе Большой Филевской улицы следователи обнаружили тело водителя такси, который привез подозреваемых из Самарской области за 85 тысяч рублей. Расследование продолжается.

