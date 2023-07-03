Четыре автомобиля столкнулись в районе Выхино-Жулебино

Крупная авария произошла в районе Выхино-Жулебино. Как сообщили очевидцы, там раздавило легковую машину, водитель погиб.

На пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. Hyundai оказался зажат между большегрузами.

В данный момент личность погибшего автомобилиста устанавливают. Движение на месте затруднено, работают несколько расчетов спасателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.