12:15Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в районе Выхино-Жулебино
Крупная авария произошла в районе Выхино-Жулебино. Как сообщили очевидцы, там раздавило легковую машину, водитель погиб.
На пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. Hyundai оказался зажат между большегрузами.
В данный момент личность погибшего автомобилиста устанавливают. Движение на месте затруднено, работают несколько расчетов спасателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.