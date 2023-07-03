Задержанный за попытку покушения на главу Крыма украинский диверсант признал вину

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Украинский диверсант, которого задержали сотрудники ФСБ за попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, признался в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По словам мужчины, его завербовал куратор украинских спецслужб по имени Игорь. Он прошел обучение подрывному делу, маскировке, нанесению грима, а также тренировался уходить от преследования.

"Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний", – отметил диверсант.

Мужчина объяснил, что ждал, когда украинские спецслужбы отправят ему адрес машины, которую нужно заминировать. Затем он должен был поставить заминированный автомобиль на улицу Севастопольскую. Как только кортеж Аксенова появился бы рядом с машиной, диверсант планировал запустить детонацию.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина России 1988 года рождения. В ведомстве установили, что его завербовали сотрудники СБУ. В задачи диверсанта входило осуществление теракта посредством подрыва автомобиля главы Крыма. Злоумышленника задержали при изъятии взрывного устройства из тайника.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Видео: телеграм-канал SHOT