Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы

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На Павелецком направлении Московской железной дороги приостановили движение поездов из-за схода грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Ведутся работы по ликвидации последствий случившегося, сообщает пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов (груз – цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", – сказано в сообщении.

Юго-Западная транспортная прокуратура сейчас устанавливает причины произошедшего. На место направили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

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В Центральной пригородной пассажирской компании отметили, что поезда со стороны области курсируют от/до станции Бирюлево-Пассажирская, со стороны Москвы – от/до станции Варшавская.

Из-за инцидента приостановили движение поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта Домодедово, заявили в пресс-службе компании. Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусе 1185 от метро "Домодедовская".

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 2 человека погибли и более 30 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Тунисе в ночь на 21 июня. ЧП произошло в провинции Сус, машинист и один из пассажиров погибли на месте.

До этого пассажирский поезд, следовавший из индийской Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. Погибли 288 человек, ранены более 900.